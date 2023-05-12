Минобороны России опровергло сообщения о прорыве обороны в зоне СВО. Что происходит на линии боевого соприкосновения?

Минобороны назвало сообщения о прорыве ВСУ обороны не соответствующими действительности

Минобороны России опровергло распространенные в Telegram-каналах сообщения о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом военное ведомство заявило в своем Telegram-канале.

Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности Минобороны РФ

По состоянию на 22.00 четверга, 11 мая, на купянском, запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. В министерстве подчеркнули, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем.

Успехи российских войск

В ведомстве также рассказали о том, что происходит на линии боевого соприкосновения. Так, по информации Минобороны, на купянском направлении в течение дня 11 мая группировка войск «Запад» пресекла действия трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. На краснолиманском направлении группировкой войск «Центр» отражены две атаки ротных тактических групп украинской армии в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.

На донецком направлении российские военные пресекли три попытки ВСУ провести разведку боем, а также успешно отразили восемь атак неприятеля на позиции ВС России.

Подразделения группировки войск «Юг» ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой.

Кроме того, в Минобороны сообщили об отражении атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. В бою задействованы армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Украинская армия несет существенные потери в живой силе и технике, добавили в ведомстве.

Обстановка в Артемовске

В министерстве также сообщили о продолжении штурма западной части Артемовска (украинское название — Бахмут) при поддержке авиации и артиллерии.

Днем 11 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался, что поддержку штурмовикам оказывают российские воздушно-десантные войска (ВДВ), которые сковывают подразделения ВСУ на флангах, а также авиация и артиллерия Южной группировки войск, которая выполнила за сутки 95 огневых задач.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск. По его словам, украинские власти намерены удерживать город «столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей».

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.