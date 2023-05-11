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23:45, 11 мая 2023Россия

Минобороны заявило о продолжении штурма Артемовска

Минобороны РФ заявило о продолжении штурма Артемовска при поддержке авиации и артиллерии

Фото: Adam Tactic Group / Reuters

Министерство обороны России в своем Telegram-канале заявило о продолжении штурма Артемовска (украинское название — Бахмут) подразделениями Российской армии.

«Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем. Там также опровергли распространенные в Telegram-каналах заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Марина Совина
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