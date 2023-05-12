Минобороны сообщило об активных действиях российских военных в Авдеевке

В Минобороны сообщили об активных действиях российских войск по блокированию Авдеевки

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило об активных действиях российских военных по блокированию Авдеевки в в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, в заявлении говорится, что подразделения «Южной» группировки войск Российской армии ведут действия по овладению Марьинкой.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки, а расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбил в районе Артемовска ракету HIMARS.

До этого российский боец Южной группы войск рассказал, что артиллерия ВСУ пытается разрушить каждое здание в Марьинке в ДНР. Военнослужащий отметил, что по населенному пункту очень часто наносятся удары, в том числе из танков, каждые 15 минут работают тяжелые минометы.