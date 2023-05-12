Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:26, 12 мая 2023Россия

Минобороны сообщило об активных действиях российских военных в Авдеевке

В Минобороны сообщили об активных действиях российских войск по блокированию Авдеевки

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило об активных действиях российских военных по блокированию Авдеевки в в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, в заявлении говорится, что подразделения «Южной» группировки войск Российской армии ведут действия по овладению Марьинкой.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки, а расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбил в районе Артемовска ракету HIMARS.

До этого российский боец Южной группы войск рассказал, что артиллерия ВСУ пытается разрушить каждое здание в Марьинке в ДНР. Военнослужащий отметил, что по населенному пункту очень часто наносятся удары, в том числе из танков, каждые 15 минут работают тяжелые минометы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны опровергло заявления о прорыве обороны в зоне СВО
Трамп обжаловал вердикт по делу о попытке изнасилования журналистки
Польше предрекли катастрофу после поражения Украины
Активисты в Вильнюсе облили кетчупом Шендеровича
Центробанк описал сценарий восстановления российской экономики
Названы финалисты «Евровидения-2023»
Минобороны сообщило об активных действиях российских военных в Авдеевке
Нашествие насекомых в Москве попало на видео
Разработана капсула для исследования пищеварительного тракта
В Белом доме прокомментировали телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.