Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ

РИА: ракетчики группировки «Юг» нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Константиновке

Ракетчики «Южной» группировки войск нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что на соледаро-бахмутском направлении был обстрелян склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, также был уничтожен пункт временной дислокации 28-й механизированной бригады противника.