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20:24, 3 мая 2023Мир

В США заявили о блестящей операции России по ликвидации командования ВСУ

Полковник США Макгрегор: Россия провела блестящую операцию по ликвидации командиров ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская разведка провела блестящую операцию по ликвидации командных пунктов девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку дал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в новом видео на своем YouTube-канале.

«Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад», — констатировал военный.

Макгрегор отметил, что США также предоставляют ВСУ информацию о местоположении российских войск, но уничтожение штаба с тысячами высокопоставленных военных — это высочайший уровень мастерства.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия начала охоту за целыми кластерами с украинскими вооружением и техникой. Одной из наиболее важных целей оказалась железнодорожная станция в Краматорске, где скопилось до 200 тонн боеприпасов.

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Варвара Кошечкина
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