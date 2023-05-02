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18:04, 2 мая 2023Мир

В США оценили успехи российских ракетных ударов по ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: удар российской авиации уничтожил ключевых офицеров ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Недавний ракетный удар российской авиации лишил Вооруженные силы Украины (ВСУ) большого числа ключевых офицеров на командных постах нескольких бригад, а также целый ряд стратегических объектов. Такие итоги подвел экс-советник Пентагона и бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор в Youtube.

«Русские начали охоту за целыми кластерами с вооружением и техникой. <…> Наиболее важной целью была железнодорожная станция в Краматорске. Там украинцы скопили до 200 тонн боеприпасов. <…> [Теперь] этот склад уничтожен. ВСУ также лишились от 20 до 40 боевых машин. <…> Удар был нанесен и по штабам девяти украинских бригад», — напомнил бывший военный.

28 апреля Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска (украинское название — Бахмут).

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ракетный удар, нанесенный Российской армией в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве, уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров.

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Виктория Кондратьева
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