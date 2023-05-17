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15:49, 17 мая 2023Бывший СССР

В Эстонии пожаловались на нежелание бизнесменов отказаться от торговли с Россией

FT: премьер-министр Эстонии Каллас умоляла бизнесменов отказаться от торговли с Москвой

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что ей пришлось умолять эстонских бизнесменов отказаться от торговли с Москвой, передает Financial Times (FT).

«Вы очень громко говорите об Украине, России и безопасности, но за кулисами вы поддерживаете Москву», — упрекнула Каллас эстонских бизнесменов.

Она пожаловалась на нежелание компаний из балтийских стран соблюдать антироссийские санкции из-за прибыльности торговли с Москвой, несмотря на политический курс правительств этих государств.

Ранее Каллас заявила, что планы Европы отправить Киеву миллион артиллерийских снарядов в год недостаточны. При этом она отметила, что от предложения до решения передать снаряды Украине прошло всего пять недель, и это очень короткий срок для Евросоюза.

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Алевтина Запольская
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