Эстония заявила о недовольстве по украинскому вопросу

Newsweek: премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Киеву отправят мало боеприпасов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что планы Европы отправить Киеву миллион артиллерийских снарядов в год недостаточны. О недовольстве по украинскому вопросу она рассказала в беседе с Newsweek.

При этом, отметила она, от предложения о передаче снарядов до решения сделать это прошло всего пять недель, что Каллас считает очень быстрым для Евросоюза. «Я была бы рада, если бы страны поторопились. Но хорошо, что совместные закупки продолжаются. Достаточно ли этого? Хватит на год. Думаю, недостаточно», — сказала Каллас, уверенная, что этого объема вооружения будет мало.

Newsweek добавило, что российские военные минувшей зимой за день наносили удары большим числом артиллерийских снарядов, чем в Европе могут произвести за месяц, а значит, Европа не готова удовлетворять высокие потребности ВСУ в боеприпасах.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что Европа должна участвовать в инициативе по урегулированию конфликта на Украине, когда начнутся соответствующие переговоры. Председатель правительства Испании также отметил необходимость возвращение миропорядка, при котором будут соблюдаться принципы Устава ООН.