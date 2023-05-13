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01:14, 13 мая 2023Мир

В Испании заявили о необходимости участия Европы в мирной инициативе по Украине

Премьер Испании Санчес: Европе необходимо присутствовать в мирной инициативе по Украине
Педро Санчес

Педро Санчес. Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что в Европа должна участвовать в инициативе по урегулированию конфликта на Украине, когда начнутся соответствующие переговоры, сообщает ТАСС.

«Любая формула мира, любые дипломатические переговоры, которые открываются, должны в первую очередь иметь поддержку Украины», — заявил он, добавив, что основой для обсуждения данного вопроса за столом переговоров должен стать мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Председатель правительства Испании также отметил необходимость возвращение миропорядка, при котором будут соблюдаться принципы Устава ООН. Также Санчес подчеркнул, что продолжит отстаивать «присутствие Украины и Европы в любой мирной формуле».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что теоретически Китай мог бы сделать Украине ряд предложений, которые склонили бы страну к началу переговоров и заключению мира. В частности, речь идет об экономических льготах, совместных проектах, которые помогли бы стране восстановиться после конфликта.

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Марина Совина
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