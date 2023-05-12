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13:12, 12 мая 2023Россия

В России оценили способность Китая склонить Украину к миру

Депутат Госдумы Журова допустила способность Китая склонить Украину к миру

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Теоретически, Китай мог бы сделать Украине ряд предложений, которые склонили бы страну к началу переговоров и заключению мира. В частности, речь идет об экономических льготах, совместных проектах, которые помогли бы стране восстановиться после конфликта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Конечно, Украину в большей части интересует Европа, страна скорее согласилась бы начать мирные переговоры в случае, если бы ее предложили, к примеру, принять в ЕС, — заметила политик. — Китай же может предложить Украине только какие-то варианты экономического сотрудничества, другие варианты представить сложно. С другой стороны, иметь Китай в качестве партнера — достаточно хороший вариант».

Журова допустила, что Китай мог бы предложить Украине способы работы над совместными проектами, поставку техники и оборудования на льготных условиях для того, чтобы помочь восстановлению экономики.

«Когда конфликт закончится, Украине надо будет выводить свою экономику на нормальный уровень. А Китай — очень высоко технологичная страна, которая может предложить много того, на что не способна Европа: и развить какие-то технологии, и помочь с рабочими местами, другими ресурсами. Кстати, сельское хозяйство Китай тоже хорошо развивает», — добавила депутат.

Ранее стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая отправится в Европу, в том числе в Россию и на Украину. Отмечается также, что поездки нужны для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон.

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Варвара Кошечкина
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