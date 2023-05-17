Эксперта по делу арестованных Беркович и Петрийчук обвинили в антисемитизме

СК попросили проверить эксперта по делу Беркович и Петрийчук на антисемитские высказывания

Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить религиоведа Романа Силантьева, являющегося экспертом по делу арестованных режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, на предмет антисемитских высказываний. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

По мнению конгресса, мнение Силантьева, на основании которого было возбуждено уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук, содержит признаки антисемитизма.

«Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям», — подчеркнули в РЕК, направив публикацию религиоведа на экспертизу Михаилу Дымарскому — доктору филологических наук и профессору кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета.

В конгрессе подчеркнули, что Дымарский подтвердил содержание антисемитских высказываний в сообщении Силантьева, а также обратились к Бастрыкину с просьбой привлечь эксперта к уголовной ответственности.

Дело в отношении театрального режиссера и драматурга об оправдании терроризма было возбуждено после постановки «Финист — Ясный сокол». Спектакль, основанный на произведении Петрийчук и поставленный Беркович, рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

В своей публикации Силантьев заявил, что за такие постановки недопустимо давать театральные премии.

Даже когда это люди еврейской национальности делают, я уже не в первый раз наблюдаю, что евреи активно за ваххабитов выступают, такое ощущение, что назло русским Роман Силантьев религиовед

Позже религиовед в разговоре с РБК назвал обращение еврейского конгресса в СК глупостью и заявил, что не имеет ничего против евреев.

«По сути, антисемитизм разжигает сама Беркович. Я бы на месте Российского еврейского конгресса действия Беркович осудил, как осудил деятельность террористической организации, которую она поддерживает. Я хотел обратить внимание еврейского сообщества на неадекватных его представителей, которые такие вещи позволяют, то есть вести агитацию в пользу организации, которая хочет убить всех евреев», — подчеркнул Силантьев.

Ранее народный артист России Александр Розенбаум поддержал арестованного режиссера Беркович и призвал «включить заднюю» в ее деле.