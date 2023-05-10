Александр Розенбаум призвал «включить заднюю» в деле режиссера Евгении Беркович

Розенбаум поддержал арестованного режиссера Беркович и призвал «включить заднюю» в ее деле

Народный артист России Александр Розенбаум поддержал режиссера Евгению Беркович, ранее арестованною по статье об оправдании терроризма. Своим мнением он поделился во время концерта, видео с которого было опубликовано в Telegram-канале «Новой Газеты».

Исполнитель призвал «включить заднюю» в деле театрального режиссера, а также драматурга Светланы Петрийчук, по чьей пьесе и был поставлен спектакль «Финист — Ясный сокол» Беркович, за который в последующем женщины были арестованы. Он признался, что не видел постановки, однако отметил, что деятельницы культуры «написали об обманутых женщинах».

«Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи... В кандалах двух девушек. Я считаю, что переборщили сильно», — заявил Розенбаум.

Он также напомнил зрителям о фильме Веры Глаголевой «Одна война» (2009), где рассказывается о женщинах, родивших от немцев во время оккупации: «Я никогда не мог и никто бы из вас не мог представить, что Веру бы притянули за оправдание фашизма».

4 мая режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Позже суд арестовал Беркович и Петрийчук на два месяца.