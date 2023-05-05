Драматурга Петрийчук арестовали по делу об оправдании терроризма

Драматурга Петрийчук на 2 месяца арестовали по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы арестовал драматурга Светлану Петрийчук на два месяца по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

По информации агентства, Петрийчук избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 4 июля.

Ранее суд арестовал на два месяца российского режиссера Евгению Беркович, обвиняемую в оправдании терроризма.

4 мая Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». Постановка рассказывает о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.