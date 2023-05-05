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18:33, 5 мая 2023Силовые структуры

Обвиняемую в оправдании терроризма режиссера Беркович отправили в СИЗО

Суд арестовал обвиняемую в оправдании терроризма Беркович и отправил ее в СИЗО

Фото: Myskina6 / Shutterstock / Fotodom

В Москве суд арестовал на два месяца обвиняемую в оправдании терроризма российского режиссера Евгению Беркович. Об этом в пятницу, 5 мая, в своем Telegram-канале сообщает «Говорит Москва».

В ходе судебного заседания обвиняемая не признала своей вины. Поводом для уголовного дела против режиссера стала читка пьесы на YouTube. «В постановлении говорится, что в неустановленное время в неустановленном месте (...) для неограниченного круга лиц была размещена читка пьесы на YouTube, в которой якобы содержится оправдание терроризма», — заявила адвокат.

4 мая Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено после спектакля «Финист — Ясный сокол». В основе сюжета постановки — история о женщинах, решивших заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и переехать в Сирию.

Владимир Седов
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