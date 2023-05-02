Названа причина нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа

РЕН ТВ: причиной нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа стало сделанное замечание

Защитник баскетбольного ЦСКА Алексей Швед сделал замечание шумной компании в ресторане в Москве перед нападением. Причина драки называется в Telegram-канале РЕН ТВ.

По информации источника, группа неизвестных в нетрезвом состоянии зашла в ресторан и начала конфликтовать с персоналом. 34-летний спортсмен сделал им замечание, на что дебоширы нецензурно ответили и высмеяли прическу Шведа. Через некоторое время компания баскетболиста оплатила счет и вышла из ресторана, где их встретили обидчики.

О нападении на Шведа стало известно ранее 2 мая. Баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. В ЦСКА рассказали, что его жизни ничто не угрожает.

1 мая ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф турнира. Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул.