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12:48, 2 мая 2023Спорт

Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа было совершенно хулиганское нападение в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

По информации источника, инцидент произошел на выходе из ресторана. 34-летний баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента.

В клубе рассказали, что Швед выбыл из строя на неопределенный срок. Он не сможет принять участие в ближайших матчах команды в серии за третье место Единой Лиги ВТБ.

1 мая ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф турнира. Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул — в прошлом сезоне клуб уступил петербургскому «Зениту» в финале.

Анастасия Борисова
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