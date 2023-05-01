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16:52, 1 мая 2023Спорт

ЦСКА впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубани» и впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московский ЦСКА проиграл клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. Результаты доступны на сайте организаторов.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершилась со счетом 103:100 в овертайме в пользу гостей. Таким образом, «Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу в серии до четырех побед, а ЦСКА впервые в истории остался без финала Единой лиги ВТБ.

Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул — в прошлом сезоне клуб уступил петербургскому «Зениту» в финале. ЦСКА является десятикратным победителем Единой лиги ВТБ восьмикратным победителем Евролиги.

«Локомотив-Кубань» в финале встретится с победителем пары между казанским УНИКСом и «Зенитом». Их решающая встреча состоится 2 мая.

Анастасия Борисова
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