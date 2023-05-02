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13:51, 2 мая 2023Спорт

В ЦСКА рассказали о состоянии баскетболиста Шведа после нападения

В ЦСКА заявили, что угрозы жизни баскетболисту Алексею Шведу после нападения нет

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии защитника Алексея Шведа после нападения. Его слова приводит РИА Новости.

Ватутин заявил, что после черепно-мозговой травмы спортсмен находится в больнице. «Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но, насколько серьезно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра», — подчеркнул он. Функционер добавил, что Швед уже подал заявление в полицию, которая выясняет обстоятельства и причины нападения.

О нападении на Шведа стало известно ранее 2 мая. Инцидент произошел на выходе из ресторана. 34-летний баскетболист получил черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу.

1 мая ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ. Армейцы проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф турнира. Красно-синие второй год подряд не смогли завоевать титул.

Анастасия Борисова
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