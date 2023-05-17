10-летний сын работника «Газпром газнадзора» отдал аферистам украшения на 500 тысяч рублей

Сын менеджера «Газпром газнадзора» отдал аферистам семейное имущество на сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В понедельник, 15 мая, в квартире раздался звонок с городского телефона. В это время 10-летний Артем (имя изменено) был дома один, поскольку мать находилась на работе, а отец — в командировке. Третьеклассник взял трубку и услышал женщину, которая представилась сотрудницей МВД. Она, в свою очередь, объяснила, что попала в аварию и на данный момент оказывает помощь пострадавшему пешеходу. Мошенница попросила мальчика оказать содействие и передать через курьера ценные вещи, которые хранятся в квартире.

Артем взял из сейфа наличные деньги в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, он решил передать неизвестному мужчине обручальные кольца, цепочки, серьги, украшенные сапфирами, изумрудами, топазом, общей стоимостью 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время женщина вновь позвонила на городской телефон и заявила, что этого недостаточно. Но в этот момент из школы пришел старший брат Артема и, услышав разговор мальчика с мошенниками, связался с родителями. После этого мать написала заявление в полицию.

В апреле сообщалось, что в Москве мужчины украли у подростка кроссовки бренда Nike SB Low в редкой расцветке «желтый медведь». 29 марта Алексей (имя изменено) опубликовал объявление о продаже данной спортивной обуви и указал цену в размере 75 тысяч рублей. В этот же день с ним связался предполагаемый покупатель и назначил сделку у метро «Пушкинская». К назначенному времени прибыли четверо мужчин. Они сразу выхватили из рук продавца кроссовки, надели их и заявили, что они являются подделкой. В связи с этим «покупатели» объяснили Алексею, что, помимо обуви, он должен выплатить им штраф в размере 30 тысяч рублей.