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07:07, 17 мая 2023Мир

В Индии оценили возможное ограничение ЕС импорта продуктов из российской нефти

Глава МИД Индии Джайшанкар посоветовал Боррелю посмотреть правила ЕС после слов о нефти
Субраманьям Джайшанкар

Субраманьям Джайшанкар. Фото: OLIVIER DOULIERY / Reuters

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар оценил заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о возможном ограничении импорта индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Его слова передает агентство ANI.

«Посмотрите на правила Совета ЕС», — заявил Джайшанкар. Он объяснил, что российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах, вследствие чего перестает рассматриваться как российский продукт. «Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014», — добавил глава МИД Индии, обращаясь к Боррелю.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять меры против того способа заработка на российской нефти, который используют индийские предприятия. Он назвал продажу в страны ЕС бензина или дизельного топлива, произведенного из российского сырья, обходом санкций и предложил задействовать механизмы на уровне национальных правительств.

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Марина Совина
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