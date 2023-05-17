В Индии оценили возможное ограничение ЕС импорта продуктов из российской нефти

Глава МИД Индии Джайшанкар посоветовал Боррелю посмотреть правила ЕС после слов о нефти

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар оценил заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о возможном ограничении импорта индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Его слова передает агентство ANI.

«Посмотрите на правила Совета ЕС», — заявил Джайшанкар. Он объяснил, что российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах, вследствие чего перестает рассматриваться как российский продукт. «Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014», — добавил глава МИД Индии, обращаясь к Боррелю.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять меры против того способа заработка на российской нефти, который используют индийские предприятия. Он назвал продажу в страны ЕС бензина или дизельного топлива, произведенного из российского сырья, обходом санкций и предложил задействовать механизмы на уровне национальных правительств.