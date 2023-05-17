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07:44, 17 мая 2023Мир

ПАСЕ предупредила Британию о судьбе России из-за игнорирования решений ЕСПЧ

ПАСЕ заявила, что Британию ждет судьба России, если она будет игнорировать решения ЕСПЧ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс предупредил Британию о судьбе России из-за игнорирования решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

«Мы не кафетерий, где вы можете попросить вердикт суда, который вас устраивает», — сказал Кокс. По его словам, в случае, если Лондон решит выйти из Европейской конвенции по правам человека, то он окажется в той же ситуации, что и Москва, которую «пришлось исключить из обязательств из-за ее нарушений международного права».

Как отмечает газета, премьер-министр Великобритании Риши Сунак положительно оценивает возможное соглашение с ЕСПЧ по изменению правила 39 об обеспечительных мерах, согласно которому суд вправе указать на любые обеспечительные меры, которые «следует принять в интересах сторон или надлежащего порядка проведения производства по делу».

В 2022 году в Британии задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства. В пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов.

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Марина Совина
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