Жена Канье Уэста снялась в скотче вместо одежды

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори снялась в скотче вместо одежды для бренда Mowalola

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори, которую подозревают в браке с рэпером Канье Уэстом, снялась в новой откровенной фотосессии для бренда Mowalola. Снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предполагаемая жена музыканта позировала перед фотографом с черным скотчем на теле вместо одежды. На размещенных кадрах видно, что клейкая лента прикрывала обнаженное тело модели. При этом в качестве обуви она выбрала ботфорты того же цвета на небольшом каблуке, а от макияжа манекенщица отказалась. Из аксессуаров на ней были несколько колец и серьги.

Фото: @mowalola

Подписчики неоднозначно отнеслись к образу Цензори, о чем принялись писать в комментариях под фотографиями. «Выглядит ужасно», «Похожа на Джулию Фокс — в хорошем смысле!», «Кому это может нравиться?», «Максимальное неуважение к религии», «А мне кажется, что она выглядит круто», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Ранее в мае Канье Уэст надел на прогулку с новой женой Бьянкой Цензори наряд, из-за которого стал объектом шуток в сети. Отмечается, что папарацци сняли 45-летнего исполнителя с 27-летней возлюбленной на улицах Лос-Анджелеса. Музыкант предпочел выйти в свет в футболке Sharp Umbro футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», черных лосинах и ботинках-«носках».