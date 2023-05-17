Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 17 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 17 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, который был оборудован на территории судоремонтного предприятия, находящегося в городе Николаев.

В Минобороны отметили, что на краснолиманском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводились при помощи двух танков. На донецком направлении за овладение западными кварталами Артемовска (украинское название города — Бахмут) продолжили вести бои штурмовые отряды при поддержки подразделений ВС России.

Наиболее сложная обстановка на донецком направлении, добавили в ведомстве, складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка, где российские военнослужащие отразили семь атак ВСУ. В свою очередь подразделения ВДВ провели наступательные действия и заняли более выгодный рубеж обороны.

Всего с начала проведения СВО, подчеркнули в министерстве, уничтожены 427 самолетов, 233 вертолета, 4197 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9206 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 267 единиц специальной военной автомобильной техники.