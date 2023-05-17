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09:23, 17 мая 2023Бывший СССР

Глава украинской разведки заявил о работе Киева с российской оппозицией

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киев работает с российскими оппозиционерами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев ведет работу с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, сказав, что это «понятно абсолютно». Об этом сообщает РИА Новости.

«С некоторыми деятелями (российской оппозиции — прим. «Ленты.ру») мы ведем работу. Это же понятно абсолютно», — сказал глава украинского ГУР.

По его словам, эти российские оппозиционеры, чьи имена он не раскрыл, служат украинской разведке в качестве информаторов.

Ранее Буданов признался в причастности Киева к подрывам медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать причастность Украины к покушению на писателя Захара Прилепина.

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Алевтина Запольская
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