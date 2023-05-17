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02:33, 17 мая 2023Мир

Ким Чен Ын заявил о стратегической важности военного спутника-разведчика

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о важности военного спутника-разведчика для сдерживания США

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о стратегической важности обладания военным разведывательным спутником. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что лидер Северной Кореи вместе с дочерью проинспектировал подготовку к запуску спутника во вторник, 16 мая. «Чем более отчаянными становятся конфронтационные происки американских империалистов и южнокорейской марионеточной шайки против Республики, тем более наступательно и правомерно КНДР будет пользоваться своим суверенитетом и правом на самозащиту для последовательного сдерживания их происков и защиты государстваа», — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР также одобрил последующий план работы временного подготовительного комитета по запуску искусственного спутника Земли (ИСЗ) для запуска военного спутника-разведчика № 1.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что КНДР запустит военный спутник-шпион. Глава государства дал приказ официальным лицам подготовить запуск первого летательного аппарата в соответствии с установленным планом.

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Марина Совина
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