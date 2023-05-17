Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими

«Ъ»: поставки смартфонов российских брендов в РФ упали почти до нуля

Поставки в Россию смартфонов отечественных брендов, произведенных за рубежом, в первом квартале упали почти до нуля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки GS Group.

Несмотря на активное развития импортозамещения в России, снижение популярности российских брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году. Участники рынка объясняют такую динамику тем, что отечественные устройства не выдержали конкуренции с китайскими. Кроме того, расширению доли локальных брендов мешает удорожание логистики и сложности с установкой сервисов Google.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допускает, что смартфоны российских брендов ввозят в страну с помощью параллельного импорта, однако отмечает, что в магазинах не появляются новые модели марок Dexp, F+, Digma и других. По его словам, ретейлеры распродают складские запасы.

«Российские смартфоны представлены преимущественно в ультрабюджетном сегменте, где присутствуют более конкурентные китайские бренды, при этом спрос смещается в сторону более технологичных и функциональных устройств», — объяснил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

В МТС рассказали, что продажи российских смартфонов в первом квартале упали вдвое в годовом выражении. Представитель «Ситилинка» заявил, что теперь в каталоге сети они представлены в единичных экземплярах.

По мнению Суркова из GS Group, вернуть долю рынка местные бренды смартфонов могут лишь одним путем — за счет локализации производства в России под госзаказ. Как напомнил «Ъ», в апреле компания F+ объявила о начале выпуска смартфонов и планшетов для госсектора в Калининграде.

При этом в сегменте кнопочных телефонов в первом квартале 2023 года российским брендам удалось нарастить долю с 60 до 75 процентов. Представители ретейлеров связывают снижение продаж зарубежных кнопочных телефонов с уходом Nokia из России.