Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:29, 17 мая 2023Экономика

Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими

«Ъ»: поставки смартфонов российских брендов в РФ упали почти до нуля

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Поставки в Россию смартфонов отечественных брендов, произведенных за рубежом, в первом квартале упали почти до нуля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки GS Group.

Несмотря на активное развития импортозамещения в России, снижение популярности российских брендов на рынке смартфонов началось еще в 2022 году. Участники рынка объясняют такую динамику тем, что отечественные устройства не выдержали конкуренции с китайскими. Кроме того, расширению доли локальных брендов мешает удорожание логистики и сложности с установкой сервисов Google.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков допускает, что смартфоны российских брендов ввозят в страну с помощью параллельного импорта, однако отмечает, что в магазинах не появляются новые модели марок Dexp, F+, Digma и других. По его словам, ретейлеры распродают складские запасы.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса.Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023

«Российские смартфоны представлены преимущественно в ультрабюджетном сегменте, где присутствуют более конкурентные китайские бренды, при этом спрос смещается в сторону более технологичных и функциональных устройств», — объяснил представитель «М.Видео-Эльдорадо».

В МТС рассказали, что продажи российских смартфонов в первом квартале упали вдвое в годовом выражении. Представитель «Ситилинка» заявил, что теперь в каталоге сети они представлены в единичных экземплярах.

По мнению Суркова из GS Group, вернуть долю рынка местные бренды смартфонов могут лишь одним путем — за счет локализации производства в России под госзаказ. Как напомнил «Ъ», в апреле компания F+ объявила о начале выпуска смартфонов и планшетов для госсектора в Калининграде.

При этом в сегменте кнопочных телефонов в первом квартале 2023 года российским брендам удалось нарастить долю с 60 до 75 процентов. Представители ретейлеров связывают снижение продаж зарубежных кнопочных телефонов с уходом Nokia из России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?
Стало известно о модели упавшего под Калугой беспилотника
Чернышенко посетит Кубу
Захарова заявила о деградации секретариата ООН после реакции на слова Буданова
Названы условия участия россиян в международных турнирах по тяжелой атлетике
В ЛНР рассказали о большом скоплении ВСУ на донецком направлении
Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими
Россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из чувства ревности
Невеста показала свадебное меню и была раскритикована в сети
В Турции предрекли переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие сутки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.