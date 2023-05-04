Россияне перешли с импортных кнопочных телефонов на отечественные

«Известия»: российские кнопочные телефоны впервые опередили по продажам импортные

В первом квартале 2023 года кнопочные телефоны российского производства заняли 60-процентную долю рынка, впервые опередив по продажам импортные. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за данный период в стране было продано около 1,1 миллиона кнопочных устройств. На такие гаджеты пришлось 15 процентов от общих продаж мобильных телефонов в стране. Подтвердили информацию о росте доли российских марок на рынке и в МТС.

Представители обоих ретейлеров связывают снижение продаж зарубежных кнопочных телефонов с уходом Nokia из России. В прошлом году устройства бренда занимали около 20 процентов рынка, а сейчас — четыре процента. Другие эксперты объясняют тенденцию санкциями, из-за которых ограничивается работа смартфонов, а также тем, что некоторые производители используют для продвижения кнопочных устройств собственные розничные сети.

Наиболее популярными брендами кнопочных телефонов в первом квартале собеседники издания называют BQ, Maxvi и Digma. При этом Philips и Nokia по-прежнему востребованы на рынке. Средний чек на кнопочный телефон в начале года составлял примерно 1,7 тысячи рублей.

По итогам 2022 года общее число продаж кнопочных телефонов в России выросло с 2,8 миллиона до 2,95 миллиона штук. Параллельно в России начали резко снижаться продажи смартфонов — в прошлом году в стране было реализовано 24-26,5 миллиона гаджетов, что на 20 процентов меньше, чем в 2021-м.