Женщина с большой грудью показала правильный способ носить купальник

Блогерша Lrswim с большой грудью надела купальник вверх тормашками для лучшей поддержки

Популярная блогерша с большим размером груди показала правильный способ носить купальник. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом Lrswim продемонстрировала лайфхак, благодаря которому она добилась большей поддержки пышного бюста. На размещенных кадрах женщина перевернула лиф вверх тормашками и надела центральную бретель на шею, после чего завязала оставшиеся лямки на спине и под грудью, тем самым качественнее закрепив плавательный костюм.

Публикация инфлюэнсера, которая стала вирусной и набрала 439 тысяч просмотров, удивила зрителей. «Спасибо, я обязательно попробую», «Супер лайфхак», «Интересный метод!», «Никогда не задумывалась», «Вышло идеально, благодарю», — высказывались многочисленные юзеры в комментариях под постом.

В июле 2022 года другая блогерша раскрыла правильный способ стирки купальников. Кэролайн Соломон из США посоветовала сначала промыть вещь под струей прохладной воды, чтобы избавить ее от песка, хлора и остатков крема для загара. Затем, согласно рекомендациям инфлюэнсерши, необходимо набрать в раковину воды той же температуры и добавить в нее жидкий стиральный порошок для деликатных тканей.