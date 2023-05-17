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12:46, 17 мая 2023Бывший СССР

Лавров заявил о желании США убрать российскую военную базу в Армении

Глава МИД Лавров заявил, что США призывают Ереван убрать военную базу России в Армении

Фото: Давид Галстян / РИА Новости

Вашингтон посылает Еревану сигнал с тем, чтобы Армения прогнала русских со своей территории и убрала российскую военную базу в республики, рассказал в интервью «Царьграду» глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

«И я знаю, что, например, армянам они посылают сигнал, что давайте-ка, прогоняйте русских со своей территории и пограничников прогоняйте. И военную базу убирайте», — рассказал министр.

При этом Вашингтон сам намеревается обеспечить безопасность Армении. По словам Лаврова, это откровенная попытка США устроить провокацию, которая не возымеет успеха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главной целью внешней политики страны дружбу с соседними странами. Он добавил, что армянскому обществу «нелегко переварить этот месседж» из-за ряда практических и психологических проблем.

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Алевтина Запольская
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