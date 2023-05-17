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19:50, 17 мая 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве знакомой при поиске закладки

В Подольске задержали мужчину по подозрению в убийстве знакомой при поиске закладки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подольске Московской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве 40-летней знакомой. Об этом в среду, 17 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что 11 мая он вместе с потерпевшей по ее просьбе приехал в лес в районе деревни Борисовка для поиска закладки с наркотиком. Однако в процессе между знакомыми возникла ссора, во время которой фигурант ударил женщину арматурной палкой по голове. После этого он покинул место преступления. Решается вопрос о мере пресечения.

Тело женщины с ранами в области головы было обнаружено 15 мая.

Ранее сообщалось, что в Сибири суд дал мужчине 17 лет, а его многодетной сожительнице 6 лет за убийство таксистки.

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Илона Палей
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