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20:37, 15 мая 2023Силовые структуры

Россиянин с многодетной женой убили пожилую таксистку и получили сроки

В Сибири суд дал мужчине 17 лет и его многодетной сожительнице 6 лет за убийство таксистки

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Красноярский краевой суд вынес приговор участникам разбойного нападения и жестокого убийства пожилой таксистки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

25-летний мужчина получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его многодетная сожительница и знакомая осуждены на шесть лет заключения каждая.

Из материалов дела следует, что местный житель решил ограбить 68-летнюю женщину, занимавшуюся частным извозом, его сообщницами стали 27-летняя мать пятерых детей и 21-летняя приятельница.

Вечером 3 октября 2021 года мужчина вызвал такси под предлогом поездки из села Пятково в село Бобровка за 500 рублей. Он взял с собой охотничий нож и спрятал его в сапог. По дороге пассажир набросился на таксистку, нанес ей несколько ударов ножом. Вместе с сообщницами бандит повез раненую женщину к себе домой, а там потребовал коды доступа. После того как таксистка назвала их, мужчина зарезал ее, затем привязал к шее убитой двигатель мотоцикла. Преступная троица скинула тело в колодец и засыпали землей и мусором. 

После чего мужчина уехал в Красноярск и там снял в банкомате 81 тысячу рублей.  

На суде трое фигурантов дела признали вину полностью.

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Любовь Ширижик
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