Лидер Maroon 5 Адам Левин поздравил жену с днем рождения ее снимком топлес

Певец Адам Левин поздравил жену Беати Принслу с днем рождения ее снимком топлес

Американский певец Адам Левин поделился откровенным снимком жены, модели Беати Принслу, в честь ее дня рождения. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Лидер рок-группы Maroon 5 опубликовал фотографию, на которой его супруга запечатлена с ребенком на руках. На размещенном кадре манекенщица позирует спиной к фотографу топлес в джинсах с заниженной линией талии, из-под которых видны белые трусы-стринги. «С днем рождения, детка», — поздравила знаменитость свою избранницу.

Известно, что бывший ангел Victoria's Secret отметила 35-летие в компании семьи и друзей.

В сентябре 2022 года появились слухи о романе Левина на стороне. Тогда модель Самнер Строу заявила о том, что на протяжении года состояла в отношениях с артистом. После этой новости лидер Maroon 5 вышел на связь, однако не стал подтверждать или опровергать информацию об отношениях на стороне, а поведал поклонникам о том, что совершил ошибку, которую больше не собирается повторять. Музыкант подчеркнул, что супруга полностью поддерживает его.