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12:41, 17 мая 2023Ценности

81-летняя Марта Стюарт раскрыла правду о своих пластических операциях

Телеведущая Марта Стюарт рассказала, что никогда не прибегала к пластическим операциям

Фото: Ruven Afanador / Sports Illustrated

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, раскрыла правду о своих пластических операциях. Соответствующий материал появился на сайте издания The New York Times.

81-летняя знаменитость рассказала, что никогда не прибегала к подобным вмешательствам. По ее словам, она не может сравнить себя с Мадонной, которой необходимо постоянно что-то менять в своей внешности. «Она талант, как никто другой. Но как исполнитель она должна продолжать изобретать себя заново. И ей гораздо труднее изменить себя, не меняя своего лица. Я, в свою очередь, не хочу этого делать», — пояснила телезвезда.

Однако, чтобы поддерживать себя в форме, женщина занимается три раза в неделю пилатесом. При этом женщина отметила, что перед фотосессией для спортивного журнала Sports Illustrated впервые за всю свою жизнь посетила солярий. «Я по-прежнему здорова, у меня красивые волосы и хорошая кожа. А про фильтры забудьте», — заявила она.

Ранее Марта Стюарт стала самой старой женщиной на обложке спортивного журнала Sports Illustrated. Знаменитость позировала перед фотографом в оранжевой накидке, надетой поверх слитного купальника белого цвета с глубоким декольте.

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Мария Винар
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