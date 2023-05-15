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17:04, 15 мая 2023Ценности

81-летняя Марта Стюарт стала самой старой моделью на обложке Sports Illustrated

81-летняя Марта Стюарт стала самой старой женщиной на обложке журнала Sports Illustrated

Фото: Ruven Afanador / SPORTS ILLUSTRATED

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, прославившаяся благодаря советам по домоводству, стала самой старой женщиной на обложке спортивного журнала Sports Illustrated. Фото опубликовано на сайте издания.

81-летняя знаменитость позировала перед фотографом в оранжевой накидке, надетой поверх слитного купальника белого цвета с глубоким декольте. При этом волосы предпринимательницы были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. На размещенных кадрах видно, что бизнесвумен также надела кольцо с крупным драгоценным камнем.

Помимо телезвезды в фотосессии для журнала приняли участие актриса Меган Фокс, модель Брукс Надер и певица Ким Петрас. Автором изображений Стюарт выступил фотограф Рувен Афандор. Отмечается, что данная съемка состоялась в Доминикане.

В апреле Марта Стюарт раскрыла секреты своей молодости. По ее словам, она придерживается правильного питания и занимается пилатесом три раза в неделю.

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Майя Пономаренко
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