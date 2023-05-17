«ВКонтакте» запустила нейросеть для защиты пользователей от спама

Зрителей и авторов платформы «VK Клипы» защитят от спама с помощью нейросети

Зрителей и авторов платформы «VK Клипы» защитят от спама и вредоносных ссылок: «ВКонтакте» запустила нейросеть с фильтром нежелательного контента. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

«В основе решения — нейросеть, которая автоматически скрывает под роликами текстовые комментарии со спамом и рекламой. Новый инструмент призван поддерживать для пользователей платформы благоприятную и комфортную цифровую среду», — сказано в сообщении.

Сомнительные комментарии с предложениями услуг и ссылками сервис определяет с помощью собственных алгоритмов. Нежелательный контент будет отфильтрован в специальный блок под комментариями, поэтому пользователь сам решит, читать ему этот материал или нет. Новый инструмент позволит авторам клипов получать обратную связь без спама, а зрителям — избегать вредоносной информации.

Новая функция работает как в отдельном приложении «VK Клипы», так и в разделе «Клипы» приложения «ВКонтакте».

Ранее сервис «VK Клипы» первым запустил новую функцию — уникальный конструктор впечатлений, который позволит по-новому подбирать контент для пользователя.