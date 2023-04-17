VK запустила уникальный проект

VK запустила совместный проект с Третьяковской галереей

VK запускает уникальный совместный проект с Третьяковской галереей — теперь каждый пользователь сможет больше узнать о шедеврах Новой Третьяковки и по-новому открыть для себя работы знаковых художников. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ознакомиться с проектом можно в сообществе Третьяковской галереи «ВКонтакте» — достаточно перейти в сообщения и написать слово «Привет» для активации виртуального проводника. Юзерам будет предложен ознакомительный онлайн-маршрут и интерактивный, доступный только при посещении галереи.

«Все сервисы VK имеют большую социальную значимость: объединяют наших пользователей, обогащают их духовную жизнь и помогают получать новые знания. Для поддержки искусства мы запускаем серию проектов "Место встречи с искусством". Первый проект в рамках серии — партнерство с Третьяковской галереей. Для нас важно быть проводником в мир культуры и искусства и привлекать в него новую аудиторию», — отметила директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза.

Маршрут проекта включает 11 произведений. Рядом с каждым экспонатом на стене расположен QR-код, его необходимо отсканировать, чтобы открыть доступ к информации и уникальному контенту. Виртуальный проводник предложит образовательную статью или видео с интересными фактами о картине, а проникнуться ее настроением поможет специальный плейлист от «VK Музыки». При прохождении маршрута пользователи смогут получить стикеры и принять участие в розыгрыше коллекционной одежды — свитеров, футболок и шарфов, созданных по мотивам сюжетов известных картин.

Узнать много нового про картины из постоянной экспозиции Новой Третьяковки можно и онлайн в удобное время из любой точки мира. В ознакомительном варианте доступны интересные факты о создании музея и история его появления с редкими архивными фото. Также есть возможность получить приветственную часть стикеров, проверить свои знания в области искусства, примерить AR-маску в «VK Клипах» и ответить в коротком ролике на вопросы о живописи.

«ВКонтакте» регулярно поддерживает культурные проекты, помогает их продвижению на платформе и позволяет находить наиболее актуальную для них аудиторию. За 2022 год официальные сообщества музеев, театров и культурных учреждений провели и опубликовали в соцсети более 40 тысяч трансляций и видео, разместили свыше 250 тысяч постов и увеличили охваты в два раза по сравнению с 2021 годом.