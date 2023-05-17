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21:48, 17 мая 2023Мир

США анонсировали новый пакет антироссийских санкций

Салливан заявил, что США объявят о новом пакете антироссийских санкций на саммите G7
СюжетСанкции против России:
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Tom Brenner / Reuters

США на саммите Большой семерки (G7) объявят о новом пакете антироссийских санкций, нацеленных на выполнение ранее введенных рестрикций, анонсировал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале Белого дома.

«У США будет пакет [антироссийских] санкций, ассоциированных с заявлением G7, сконцентрированных на проблеме обеспечения исполнения», — заявил Салливан.

По его словам, конфликт на Украине займет значительное место в обсуждении лидеров G7 на встрече в Японии, куда направляется американская делегация во главе с президентом США Джо Байденом.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в новый санкционный лист ЕС войдут более 100 новых компаний и физлиц из России. Эти меры будут введены с очередным, 11-м пакетом антироссийских санкций, а лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта.

Уточняется, что новые меры будут направлены на предотвращение обхода санкций с участием третьих стран, нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».

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Марина Совина
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