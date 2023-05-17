Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:31, 17 мая 2023Мир

Лиз Трасс заявила о новой холодной войне с Китаем

Euronews: британский экс-премьер Лиз Трасс заявила о новой холодной войне с Китаем

Фото: Alastair Grant / Reuters

Запад вступил в новую холодную войну с Китаем, заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе своего визита на Тайвань. Ее слова передает Euronews.

«Китай усиливает свой военно-морской флот угрожающими темпами и проводит крупнейшее в мирное время наращивание армии», — указала экс-премьер, добавив, что Пекин «уже сформировал союзы с другими странами, которые хотят видеть свободный мир в упадке».

Трасс также согласилась со словами своего преемника, нынешнего британского премьера Риши Сунака, назвавшего Китай «самой большой угрозой для Великобритании в долгосрочной перспективе».

Ранее Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю. По его словам, эти действия стали бы предательством национальных интересов Британии и отказом от понимания современного мироустройства. Он подчеркнул, что все проблемы глобального масштаба могут быть решены лишь в случае участия Китая.

Лиз Трасс объявила о своей отставке 20 октября 2022 года. Политик признала, что не справляется с обязанностями. Срок ее полномочий стал рекордно коротким в истории страны — 45 дней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
«ВКонтакте» запустила нейросеть для защиты пользователей от спама
Фигура 36-летней Марии Горбань в купальнике восхитила россиян
Женщина в хиджабе напала на россиянку на глазах у ребенка и попала на видео
Неизвестные вынесли банкомат с миллионами рублей из ТЦ и попали на видео
Изнасилованного учениками российской спецшколы мальчика оставили в том же классе
Лиз Трасс заявила о новой холодной войне с Китаем
Финляндия резко снизила зависимость от российских энергоресурсов
Путин призвал разработать концепцию развития автомобильного туризма
Обнаружена позволяющая защищаться от инфекций особенность долгожителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.