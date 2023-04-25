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03:12, 25 апреля 2023Мир

Глава МИД Британии назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю

Глава МИД Британии Клеверли назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на выдержки из предстоящего выступления министра. Отмечается, что он намерен объявить о планах Лондона в ближайший год развивать отношения с Пекином.

«Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно», — заявил Клеверли.

По его словам, эти действия стали бы предательством национальных интересов Британии и отказом от понимания современного мироустройства. Он подчеркнул, что все проблемы глобального масштаба могут быть решены лишь в случае участия Китая.

Ранее стало известно, что США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии.

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Марина Совина
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