Глава МИД Британии назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю

Глава МИД Британии Клеверли назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на выдержки из предстоящего выступления министра. Отмечается, что он намерен объявить о планах Лондона в ближайший год развивать отношения с Пекином.

«Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно», — заявил Клеверли.

По его словам, эти действия стали бы предательством национальных интересов Британии и отказом от понимания современного мироустройства. Он подчеркнул, что все проблемы глобального масштаба могут быть решены лишь в случае участия Китая.

Ранее стало известно, что США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии.