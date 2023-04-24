США предложили Китаю углубить военные связи

Белый дом: США хотят расширить связи с Китаем, в том числе по военной линии

США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Речь идет о каналах связи между Соединенными Штатами и КНР, они остаются открытыми на разных уровнях. И они должны оставаться открытыми», — отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Помимо комментариев о возможном углублении сотрудничества, Кирби рассказал о планах телефонного разговора президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Представитель Белого дома подчеркнул: разговор состоится «в то время, которое оба руководителя сочтут подходящим».

Впрочем, о планах на такой разговор в Белом доме говорили еще в марте. После власти Китая обвинили коллег из США в нежелании организовать его.