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17:27, 24 апреля 2023Мир

США предложили Китаю углубить военные связи

Белый дом: США хотят расширить связи с Китаем, в том числе по военной линии

Фото: Claro Cortes IV / Reuters

США хотят расширить сотрудничество каналов связи с Китаем, в том числе по военной линии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Речь идет о каналах связи между Соединенными Штатами и КНР, они остаются открытыми на разных уровнях. И они должны оставаться открытыми», — отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Помимо комментариев о возможном углублении сотрудничества, Кирби рассказал о планах телефонного разговора президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Представитель Белого дома подчеркнул: разговор состоится «в то время, которое оба руководителя сочтут подходящим».

Впрочем, о планах на такой разговор в Белом доме говорили еще в марте. После власти Китая обвинили коллег из США в нежелании организовать его.

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Виктория Кондратьева
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