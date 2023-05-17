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02:06, 17 мая 2023Бывший СССР

На Украине предложили запретить трансляцию с веб-камер во время работы ПВО

Спикер ВВС Украины Игнат предложил отключать веб-камеры во время работы ПВО

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Трансляцию с веб-камер необходимо запретить во время работы украинских сил противовоздушной обороны (ПВО), заявил официальный представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Его слова передает РИА Новости.

Он признал, что работа видеокамер нужна для различных инструкций, однако во время работы ПВО нужно ее корректировать. Игнат пояснил, что камеры отслеживают в режиме онлайн, а также передают изображение в YouTube-каналы. В связи с этим, подчеркнул он, имеется угроза утечки информации.

Представитель ВВС Украины выразил мнение, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями, чтобы синхронизировано отключать онлайн-трансляции.

Ранее житель Киева пытался сбить беспилотник Bayraktar Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вместе со СМИ вскрыл позиции украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на крышах многоэтажек.

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Марина Совина
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