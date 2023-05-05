Пытавшийся сбить дрон ВСУ киевлянин вскрыл позиции украинской ПВО

«РВ»: киевлянин пытался сбить беспилотник Bayraktar ВСУ и вскрыл позиции украинской ПВО

Житель Киева пытался сбить беспилотник Bayraktar Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вместе со СМИ вскрыл позиции украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на крышах многоэтажек. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna, «РВ»).

«Двойной удар по украинской армии нанесен журналистами и ретивым мужчиной, пытавшимся сбить беспилотник из винтовки», — говорится в сообщении. Пост сопровождается двумя видео. На первом ролике стоящий на балконе мужчина стреляет из винтовки в направлении дрона. На втором видео демонстрируется, как система ПВО сбивает объект в небе над городом.

Ранее ВСУ признали, что в Киеве сбили свой беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление. Такое решение было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести «к нежелательным последствиям», объяснили в украинских Воздушных силах.