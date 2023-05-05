Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:38, 5 мая 2023Бывший СССР

Пытавшийся сбить дрон ВСУ киевлянин вскрыл позиции украинской ПВО

«РВ»: киевлянин пытался сбить беспилотник Bayraktar ВСУ и вскрыл позиции украинской ПВО

Фото: Stringer / Reuters

Житель Киева пытался сбить беспилотник Bayraktar Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вместе со СМИ вскрыл позиции украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на крышах многоэтажек. На это обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna, «РВ»).

«Двойной удар по украинской армии нанесен журналистами и ретивым мужчиной, пытавшимся сбить беспилотник из винтовки», — говорится в сообщении. Пост сопровождается двумя видео. На первом ролике стоящий на балконе мужчина стреляет из винтовки в направлении дрона. На втором видео демонстрируется, как система ПВО сбивает объект в небе над городом.

Ранее ВСУ признали, что в Киеве сбили свой беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление. Такое решение было принято, так как неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над Киевом могло привести «к нежелательным последствиям», объяснили в украинских Воздушных силах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военный объяснил сложность попыток отодвинуть линию фронта от Донецка
В сети появилось видео с паникующим из-за российских военных бойцом ВСУ
Военкоры рассказали о психоперациях ВСУ на передовой
«Парад котлет» и «любовница» попали в список необычных адресов каршеринг-сервиса
Пытавшийся сбить дрон ВСУ киевлянин вскрыл позиции украинской ПВО
Американские сенаторы возмутились акцией ВМС с участием травести-артиста
Стало известно о приостановке переговоров России и Индии о торговле в рупиях
Изменение климата стало помехой в борьбе с детскими браками
Мужчина просверлил отверстие в собственном черепе и описал результат
Байден выразил связанные с искусственным интеллектом опасения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.