В России высказались о будущем зерновой сделки после ее продления

Депутат Госдумы Новиков счел маловероятным соблюдение условий России в зерновой сделке

Пока напряженность в международных отношениях сохраняется, трудно рассчитывать на то, что западные переговорщики кардинально изменят свой подход и начнут соблюдать условия России в рамках зерновой сделки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Когда мы говорим о том, что требования России не выполняются, мы, разумеется, имеем в виду западных партнеров, а не [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Запад сейчас готов уничтожать многие полезные международные проекты, даже выступать с позиции присвоения тех продуктов, адресатами которых выступают страны африканского континента, испытывающие нужду в продовольствии», — сказал Новиков.

Политик заметил, что Эрдоган крайне заинтересован в продлении сделки, поскольку, являясь транзитным хабом, Турция получает значительные экономические выгоды от подобных проектов. Для России соглашение тоже представляет интерес, но только в случае выполнения ее условий.

Россия не раз говорила, что не будет участвовать в сделке в случае невыполнения ее условий. Пока напряженность сохраняется. Трудно рассчитывать на то, что западные переговорщики кардинально изменят свою позицию и будут соблюдать требования нашей страны. Хотя, конечно, хочется надеяться на лучшее Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Сенатор Совета Федерации Андрей Климов также подчеркнул, что Россия не будет вечно идти навстречу тем, кто не считается с ее интересами.

«Мы не можем вечно идти всем навстречу, не получая от этого для себя никаких плюсов. Если продление произошло на этот раз, то шансы, что потом сделку удастся продлить еще раз без соблюдения условий российской стороны, близки к нулю. Потому что для российской стороны договоренности должны соблюдаться в той же степени, что и для остальных участников процесса», — заявил политик.

Ранее Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он также подчеркнул, что Анкара намерена приложить все усилия для выполнения всех условий сторон — подписантов черноморской инициативы, в том числе России.