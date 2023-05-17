Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 17 мая 2023Мир

Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки

Президент Турции Эрдоган: зерновая сделка продлевается еще на два месяца

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зерновая сделка продлевается еще на два месяца, Анкара будет прилагать все усилия для выполнения всех условий сторон — подписантов черноморской инициативы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«[Черноморское] соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей», — заявил Эрдоган, поблагодарив президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша за конструктивные инициативы.

Эрдоган добавил, что Анкара «будет прилагать все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения», в том числе и российских положений.

Ранее стало известно о вероятном разговоре Путина и Эрдогана, на котором лидеры могли обсудить критичные для продления зерновой сделки положения. Срок действия предыдущего соглашения истекает в четверг, 18 мая. При этом издание Hürriyet ссылалось на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что политики могут поговорить до окончания сделки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
В Помпеях обнаружили новые скелеты
В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе в поддержку участников СВО
Заявление Трасс о холодной войне Запада с Китаем объяснили
Вернувшийся из зоны СВО вагнеровец избил таксиста за Z-символику
Захарова пообещала ответ Москвы на вербовку россиян со стороны ЦРУ
Названы причины ипотечного рекорда в Москве
Россияне стали реже интересоваться товарами для дачи
Казахстан заключил соглашение о безвизовом режиме с Китаем
Врач назвал осиплость голоса симптомом смертельно опасной болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.