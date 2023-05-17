Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки

Президент Турции Эрдоган: зерновая сделка продлевается еще на два месяца

Зерновая сделка продлевается еще на два месяца, Анкара будет прилагать все усилия для выполнения всех условий сторон — подписантов черноморской инициативы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«[Черноморское] соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей», — заявил Эрдоган, поблагодарив президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша за конструктивные инициативы.

Эрдоган добавил, что Анкара «будет прилагать все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения», в том числе и российских положений.

Ранее стало известно о вероятном разговоре Путина и Эрдогана, на котором лидеры могли обсудить критичные для продления зерновой сделки положения. Срок действия предыдущего соглашения истекает в четверг, 18 мая. При этом издание Hürriyet ссылалось на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что политики могут поговорить до окончания сделки.