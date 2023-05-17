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09:25, 17 мая 2023Мир

В Турции предрекли переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие сутки

Hürriyet: Путин и Эрдоган поговорят в ближайшие 24 часа, критичные для «зерновой сделки»

Фото: Vadim Ghirda / AP

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут поговорить в ближайшие 24 часа, критичные для продления «зерновой сделки» — она истекает в четверг, 18 мая. Об этом пишет Hürriyet.

При этом издание ссылается не на собственные источники, а на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что политики могут поговорить до окончания сделки. На официальном уровне пока не подтверждали, что такой разговор может состояться в ближайшие сутки.

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Виктория Кондратьева
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