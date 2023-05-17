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20:01, 17 мая 2023Россия

Власти опровергли сообщения об обстреле российского региона из танка

Белгородский губернатор Гладков опроверг сообщения об обстреле региона из танка

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о том, что регион якобы был обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ) из танка. Об этом он заявил во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«На конкретный вопрос, была ли сегодня обстреляна Белгородская область танком, отвечу конкретно: "Нет"», — сказал глава российского региона.

Он пояснил, что власти перепроверяли эту информацию. Оказалось, что она не подтверждена никакими источниками. Касательно применения фосфорных бомб, данные о которых появились в сети ранее, губернатор ответил, что определенные признаки их использования есть.

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«Но для того, чтобы говорить, мне нужно подтверждение следственных органов, поэтому [когда] будет результат, то я обязательно сообщу», — заключил Гладков.

Утром 17 мая Telegram-канал Mash заявил, что ВСУ якобы впервые атаковали территорию России из танка. Авторы поста сообщили, что танк, по их данным, находился в селе Бударки на границе с Белгородской областью.

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Никита Абрамов
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