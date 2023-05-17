Мужчина увеличил длину пениса до 35,5 сантиметров

Увеличивший пенис путем экспериментальных операций мужчина захотел сделать его больше

Американец, увеличивший пенис путем хирургического вмешательства, захотел сделать его еще больше. Об этом сообщает Daily Star.

33-летний Марк Роке из США, зарабатывающий на жизнь созданием эротических видео, утверждает, что увеличил длину своего полового органа до 35,5 сантиметров. Он объясняет свое решение тем, что ему нравится все большое: очень высокие люди, огромные груди и ягодицы. В его картине мире действует максима «чем больше, тем лучше».

По утверждению мужчины, экстремальные размеры его пениса — следствие экспериментальных пластических операций. Последняя из них обошлась ему в 80 тысяч долларов (более шести миллионов рублей). Медики провели манипуляции с паховыми связками, вставили имплант и закачали в ткани филлеры и подкожный жир.

Период реабилитации стал для Роке самой тяжелой частью трансформации: он говорит, что из-за боли иногда не мог встать с кровати по утрам. Кроме того, пенис стал весить больше двух килограммов и мешал ходить. В конце концов Роке сумел к нему приспособиться, но забросил пробежки.

Все это не останавливает мужчину от фантазий о 41-сантиметровом пенисе, однако он опасается, что уже достиг предельного размера.

Меня уничтожает произносить это вслух, но я думаю, что он уже достиг максимального размера. Кожа вокруг него очень натянута, и я едва могу ее двигать. А еще он довольно тяжелый — около двух килограмм. Но если когда-нибудь у меня появится шанс увеличить его, я буду счастлив стать обладателем 41-сантиметрового пениса с таким же обхватом Марк Роке

Впечатляющий половой орган помог Роке собрать армию онлайн-фанатов. У мужчины десятки тысяч подписчиков в соцсетях, с которыми он регулярно делится провокационными фото и видео. По его собственным словам, он зарабатывает пятизначные суммы на создании эротического контента. Это позволило ему вернуть деньги, потраченные на операции.

Марк Роке скрывает свое настоящее имя и прячет лицо за маской. Некоторые пользователи считают, это доказательством того, что он обманывает публику и преувеличивает размеры своего пениса.

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