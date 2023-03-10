Девушка с самыми большими губами в мире рассказала о желании увеличить их еще

Обладательница самых больших губ в мире Андреа Иванова захотела увеличить губы еще раз

Обладательница самых больших губ в мире намерена увеличить их снова, потому что захотела еще сильнее походить на куклу Bratz. Как сообщает Daily Mail, фанаты опасаются, что губы болгарки могут просто лопнуть.

Андреа Иванова из города София в Болгарии начала менять свою внешность еще в 2018 году. Чтобы добиться полного сходства с куклами Bratz, девушка начала вводить филлеры в губы, подбородок и линию челюсти. Недавно она поделилась с подписчиками информацией, что потратила около полутора тысяч долларов на «скульптурный» подбородок и теперь надеется поставить новый рекорд. Это достижение она намерена добавить к самопровозглашенному титулу владелицы самых больших губ в мире.

Однако болгарка не собирается останавливаться и рассказала о желании увеличить губы еще раз. Фанаты опасаются, что это может привести к необратимым последствиям, так как губы девушки уже выглядят так, словно могут в любую минуту лопнуть.

Я хочу увеличивать губы и дальше и продолжу делать инъекции, чтобы сделать их еще более пухлыми. Они пока недостаточно большие, я намерена вводить филлер ежемесячно. Меня не волнует мнение комментаторов, у меня есть свой вкус и свои взгляды на стандарты красоты, и я четко следую им Андреа Иванова инфлюенсер

Андреа уже сообщала подписчикам, что несколько клиник отказали ей в процедуре, предупредив, что последующий ввод филлера может стать для нее фатальным.

Bratz — название серии кукол, которых с середины 2001 года выпускает компания MGA Entertainment. Это похожие на Барби куклы, изображающие девочек-подростков. Их отличительными особенностями можно считать необычные пропорции лица и фигуры: у кукол большие головы и хрупкие, худые тела, крупные миндалевидные глаза, подчеркнутые ярким макияжем, почти незаметные носы и очень полные губы.

Ранее сообщалось о модели из Канады, у которой разорвался грудной имплант. Потратившая миллионы на пластические операции девушка планирует возвращаться к более естественной внешности после опасного инцидента.