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10:21, 17 мая 2023Ценности

Россиянам назвали вышедшие из моды популярные вещи

Российская стилистка Мария Абабкова: популярные юбки-плиссе вышли из моды в 2023 году

Фото: Denis Bukhlaev / Shutterstock / Fotodom

Стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам популярные вещи, которые вышли из моды в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

В первую очередь специалистка посоветовала избавиться от юбок-плиссе. «Этим летом уже немного отходит американская клубная эстетика с носочками и гольфиками, юбочки-плиссе», — пояснила Абабкова.

Кроме того, немодными оказались джинсы-баллоны (модель джинсов со свободным кроем сверху и слегка зауженными штанинами снизу — прим. «Ленты.ру»). По словам эксперта, данный предмет гардероба был в тренде два года назад. На данный момент он утратил свою актуальность.

В апреле блогерша Антония Хайэм из Великобритании назвала устаревшую одежду для лета 2023 года. Инфлюэнсерша призвала отказаться в текущем сезоне от кроп-топов, джинсовых шортов и футболок, отметив, что особенно их стоит избегать девушкам, желающим выглядеть элегантно.

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Мария Винар
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