Блогерша назвала устаревшую одежду для лета 2023 года

Блогерша Антония Хайэм призвала отказаться от кроп-топов и джинсовых шортов летом 2023-го

Модная блогерша Антония Хайэм из Великобритании назвала устаревшую одежду для лета 2023 года. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 335 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша призвала отказаться в текущем сезоне от кроп-топов, джинсовых шортов и футболок, отметив, что особенно их стоит избегать девушкам, желающим выглядеть элегантно. Кроме того, она назвала неактуальными и безвкусными бралетты и «дешевые» ромперы.

Что касается обуви, то автор ролика призвала воздержаться от покупки кроксов и биркенштоков.

Ранее живущая в Нью-Йорке британо-ирландская актриса, телеведущая и стилистка Доун Анна Уильямсон вычислила лишнюю одежду в женском гардеробе. Специалистка внесла в список верхнюю одежду без рукавов. Также Уильямсон назвала неуместными изделия «летнего» фасона, выполненные из «зимних» тканей.